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Женщина пострадала при столкновении ВАЗа и Renault в Великолукском районе

Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Великолукском районе 6 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», авария произошла в 14:20 на 2-м километре автодороги Великие Луки - Ущицы.

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2105, мужчина 1992 года рождения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Renault Duster под управлением мужчины 1967 года рождения, который в этот момент поворачивал направо.

В результате ДТП пострадала пассажир - женщина. Она была доставлена в приемный покой великолукской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого крыла носа.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.