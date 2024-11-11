АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок и женщина травмированы в результате проезда автомобиля на красный сигнал светофора в Пскове

Ребенок и женщина травмированы в результате проезда автомобиля на красный сигнал светофора в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло вечером 8 ноября на перекрестке улиц Труда и Звездной.

По официальной информации, в 21.31 у дома 67 по улице Труда мужчина 1997 года рождения на автомашине Volkswagen Touareg проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулся с автомашиной Kia Rio под управлением женщины 1984 года рождения.

Пострадала пассажирка Kia, девочка 2010 года рождения. Получила ушиб мягких тканей головы, не госпитализирована.

Видео: Камеры PskovLine

Водитель Volkswagen Touareg не пострадал. Он оказался трезвым. Водительский стаж мужчины - два года.

Водитель Kia также была трезвая. 9 ноября она обратилась за медицинской помощью с ушибом левого коленного сустава. Осмотрена и отпущена.

Мужчина Volkswagen Touareg оштрафован на 1000 рублей по статье 12.12 часть 1 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора.