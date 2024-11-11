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В Пскове водитель неустановленной машины повредил островок безопасности и «Ладу Весту»

В Пскове водитель неустановленной автомашины повредил островок безопасности и «Ладу Весту». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября в 18.40 на улице Кузнецкой вблизи дома №9 по улице Аллейной.

Фото и видео: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Водитель неустановленной автомашины совершил наезд на препятствие в виде дорожного знака. После наезда автомобиль с места ДТП скрылся.

Отлетевшими осколками повреждена двигавшаяся во встречном направлении автомашина Lada Vesta под управлением мужчины 1999 года рождения.

По факту ДТП ведется административное расследование. Устанавливается личность водителя, совершившего наезд.