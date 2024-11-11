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Водитель Hyundai наехал на пенсионерку в Пскове

Водитель Hyundai наехал на пенсионерку 1954 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Пскове на улице Олега Кошевого

у дома 2а 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Женщина была госпитализирована бригадой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточняются обстоятельства ДТП. Предварительно, инцидент произошёл в 15:51. Водитель, мужчина 1983 года рождения, прошел тест на алкоголь и оказался трезвым.