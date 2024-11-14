В Пскове неизвестный за рулем Lada травмировал водителя Hyundai на встречной полосе

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Пскове на перекрестке улиц Труда и Инженерной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 14 ноября около 15.00 у дома 108/62 по улице Инженерной.
Неустановленный водитель автомашины Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением псковички 1971 года рождения.
Водитель Solaris трезвая. Женщина получила ушибы лица, госпитализирована не была.
Проводится проверка по факту происшествия, личность скрывшегося водителя Lada устанавливается.