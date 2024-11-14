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Водителя «Лада Ларгуса» оштрафовали за ДТП на Октябрьской площади в Пскове

Водителя «Лада Ларгуса» оштрафовали за ДТП на Октябрьской площади в Пскове 14 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло вечером в четверг напротив дома №9 по улице Советской.

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При проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь с второстепенного направления, водитель Lada Largus, молодой человек 2004 года рождения допустил столкновение с Huyndai под управлением мужчины 1986 года рождения.

Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями. Водитель Lada Largus привлечен к ответственности по статье 12.13 часть 2 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков ). Штраф 1000 рублей