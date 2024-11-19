Движение затруднено в районе Кузнецкого моста в Пскове

Вечернее лишение бампера на Октябрьской площади в Пскове попало на видео

Автобусную остановку обустроили в Новоржевском районе по требованию прокуратуры

Ограничение скорости до 50 км/ч введут на участке трассы Р-23 15 ноября

«Всмятку»: два автомобиля столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове