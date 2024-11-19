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Пассажир пострадал при столкновении двух машин в Пскове у Ледового дворца

Один человек пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 26 ноября в 14.55 на улице Коммунальной у дома 70.

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулём»

Столкнулись Volkswagen Golf под управлением женщины 1993 года рождения и Lada Priora под управлением молодого человека 2005 года рождения.

По предварительной информации, в «Приоре» пострадал молодой человек, пассажир 2003 года рождения. Доставлен в медицинское учреждение со ссадинами лица, головы, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.