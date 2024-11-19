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Нетрезвый пешеход сбит в Пскове

Нетрезвый пешеход сбит в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 26 ноября в 18.57 на улице Труда у дома №26-г.

Женщина 1982 года рождения на автомашине Volkswagen Tiguan не уступила дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами. Выявлены ушибы левого бедра и плеча, автотравма, а также состояние алкогольного опьянения. После мужчина самовольно покинул больницу.

Водитель трезвая.