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Побег водителя с места тройного ДТП на перекрестке в Пскове попал на видео

Побег водителя с места тройного ДТП на перекрестке в Пскове попал на видео. Камера уличного видеонаблюдения Pskovline зафиксировала происшествие утром 3 декабря в 10.33.

На видео записи видно, как сразу после столкновения из салона автомашины, проехавшей на красный сигнал светофора, вышел мужчина вместе с пассажиркой. Вдвоем они покинули место происшествия. Пара отправилась в сторону улицы Новосёлов, в конце перейдя на бег. От момента столкновения до побега прошло меньше минуты.

Как сообщалось ранее, проезд на красный сигнал светофора стал причиной тройного дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове. Камера уличного видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент столкновения 3 декабря в 10.33.

Автомобиль предполагаемого виновника увезли с перекрестка на эвакуаторе около 13.00

Водитель автомашины проехал по улице Труда на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомашинами, которые двигались навстречу друг другу с улицы Звездной. Подробности уточняются.