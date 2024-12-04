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В Пскове водитель пикапа сбил женщину на переходе. ФОТО, ВИДЕО

В Пскове сбит пешеход возле третьей поликлиники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 4 декабря в 9.34 у дома №8 по улице Индустриальной.

Мужчина 1976 года рождения, управляя автомашиной RAM, совершил наезд на пешехода - женщину 1985 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель двигался в сторону путепровода и улицы Новаторов, женщина шла справа налево, от АЗС к поликлинике.

Момент ДТП частично попал на камеру Pskovline.

Пострадавшая доставлена в областную больницу. По предварительной информации, выявлен ушиб правой кисти, коленного и тазобедренного сустава. Из больницы отпущена.

Водитель трезвый.