АвтоМир / Происшествия / ДТП

Renault Logan врезался в дерево в Порховском районе, пострадали двое

Renault Logan врезался в дерево в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 4 декабря около 15.30 на 62-м километре дороги Подборовье - Лопатово - Боровичи.

Водитель автомашины, мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, совершил наезд на дерево. По предварительной информации, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля получил множественные ушибы и ссадины головы и туловища. Пассажир 1986 года рождения госпитализирован с переломами. На месте работали экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка.