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В Пскове водитель потерял сознание и устроил ДТП на улице Чудской

В Пскове водитель потерял сознание и устроил ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 4 декабря в 12.32 на улице Чудской у дома 4.

По официальной информации, мужчина 1961 года рождения, управляя автомашиной Haval, при перестроении совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat под управлением мужчины 1985 года рождения.

Оба автомобиля двигались по Чудской в сторону Юбилейной.

В объяснении водитель Haval сообщил, что при движении в сторону моста Александра Невского потерял сознание. Водитель второй автомашины рассказал сотрудникам полиции, что двигавшийся автомобиль Haval неожиданно начал перестроение и совершил столкновение. После оказалось, что мужчина за рулем Haval был без сознания.

Изначально происшествие было оформлено как ДТП только с техническими повреждениями. В 18.00 среды из областной больницы поступило сообщение об обращении водителя Haval с жалобами на состояние здоровья. Выявлены ушибы шеи и грудной клетки. Мужчина после осмотра отпущен.