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При столкновении Renault и Skoda на Рижском проспекте в Пскове пострадал один человек

В дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 7 декабря, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Столкнулись два транспортных средства - Renault Logan и Skoda.

Как сообщалось ранее, камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент ДТП в 14.30. Один участник разворачивался при движении со стороны Уграды, второй двигался прямо со стороны улицы Рокоссовского. Момент ДТП попал на видео.