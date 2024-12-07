АвтоМир / Происшествия / ДТП

91-летняя женщина погибла в результате ДТП в Псковском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 декабря около 22:00 на автодороге Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГАИ ОМВД России по Псковскому району.

Столкновение двух автомобилей Opel Vectra и Renault Logan произошло на 274-м километре трассы. В результате аварии одна машина съехала в кювет и опрокинулась. Оба автомобиля получили технические повреждения.

Пассажир Renault, женщина 1934 года рождения, скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Подробности выясняются.