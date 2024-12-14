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Водитель Skoda при начале движения врезалась в Nissan в Пскове. ФОТО

Женщина на Skoda совершила столкновение с другой автомашиной при начале движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 23 декабря в 18.45 на улице Доставалова у дома №2.

Женщина 1998 года рождения за рулем Skoda Octavia совершила столкновение с Nissan Аlмеrа под управлением мужчины 1989 года рождения. Тот двигался в попутном направлении.

Пострадавших нет.

Водитель Skoda привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству пользующемуся преимущественным правом движения). Выписан штраф на 500 рублей.