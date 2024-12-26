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Два человека пострадали в тройном столкновении автомобилей в Пскове

Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 28 декабря 2024 г. около 12.05 у дома 86 по Рижскому проспекту.

Водитель автомашины Hyundai, мужчина 1977 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной Mazda под управлением мужчины 1965 года рождения, который по инерции совершил столкновение с автомашиной Chevrolet под управлением мужчины 1970 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель 1977 года и пассажирка «Мазды» женщина 1969 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Добавим, по информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, все трое водителей были трезвые.