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В Пскове Volkswagen Tiguan при движении с обочины врезался в Opel Meriva, пострадали двое

Volkswagen Tiguan при движении с обочины врезался в Opel Meriva. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января в 18.41 на 283-м километре дороги Санкт-Петербург-Псков.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, мужчина 1952 года рождения, при начале движения с обочины, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с движущимся автомобилем Opel Meriva, под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и пассажир 1981 года рождения. На месте работали сотрудники госавтоинспекции.

Добавим, по информации источников Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло на территории города Пскова, на участке федеральной дороги между постом «Санкт-Петербург» и Лесхозом.