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Один из трех сбитых в Гдове пешеходов выжил

Один из трех сбитых в Гдове пешеходов выжил. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина находится в медицинском учреждении и уже общался со следователем.

Как сообщалось ранее, 19 января водитель автомобиля Skoda, молодой человек 2003 года рождения, сбил трех пешеходов – мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Наезд произошел около 2.30 ночи на улице Печатникова у дома №26.

Два пешехода погибли на месте ДТП. Третий госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель был оперативно установлен, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт, водителя, причастного к данному преступлению, быстро установили. Молодой человек был трезвым.