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Стали известны подробности пятничного столкновения маршрутного автобуса МАЗ и KIA в Пскове

Стали известны подробности пятничного столкновения маршрутного автобуса МАЗ и KIA в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 17 января в 13.54 у дома №3 по площади Ленина.

По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ, мужчина 1987 года рождения, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с KIA под управлением женщины 1988 года рождения. Пострадавших нет.

Оба транспортных средства двигались со стороны Октябрьской площади и поворачивали налево в сторону Ольгинского моста.

Водитель МАЗа привлечен к ответственности по статье 12.15 часть 1 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) за нарушение пункт 9.10 ПДД (дистанция).

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Водитель автобуса согласился с протоколом.