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Водитель «Ситроена» травмирована в результате разворота «Газели» на Октябрьском проспекте Пскова

Водитель «Ситроена» травмирована в результате разворота «Газели» на Октябрьском проспекте Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 20 января в 14.50 на Октябрьском проспекте у дома 39.

Мужчина 1974 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-3302, при совершении разворота не уступил дорогу приближающейся справа автомашине Citroën под управлением женщины 1974 года рождения.

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В результате пострадала водитель легковой автомашины. По предварительной информации, у нее выявлены ушибленная рана теменной области, ушиб левого тазобедренного сустава. Из областной больницы отпущена.

Водители трезвые.