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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбившему трех пешеходов в Гдове грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

21.01.2025 16:09|ПсковКомментариев: 0

По факту дорожно-транспортного происшествия в Гдове отделением по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Расследование продолжается.

Пункт «б» части 6 статьи 264 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

Виновнику грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, 19 января водитель автомобиля Skoda, молодой человек 2003 года рождения, сбил трех пешеходов – мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Наезд произошел около 2.30 ночи на улице Печатникова у дома №26.

Два пешехода погибли на месте ДТП. Третий госпитализирован. Водитель был оперативно установлен, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Молодой человек был трезвым.

Единственный выживших из трех сбитых в Гдове пешеходов находится в тяжелом состоянии.

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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