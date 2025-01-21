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При наезде Mitsubishi на опору ЛЭП в Псковском районе пострадала пожилая пассажирка

Пассажирка пострадала при съезде Mitsubishi Pajero Sport в кювет в Псковском районе 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

В 12:10 на 9-м км автодороги Псков - Изборск водитель автомобиля, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, женщина 1949 года рождения.