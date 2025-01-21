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Четыре человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Пухново Куньинского района 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель, женщина 1984 года рождения, управляя машиной Lada Priora на закругленном участке дороги, нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части и выехала на полосу встречного движения, в результате чего столкнулась со встречным Audi под управлением мужчины 1967 года рождения.

В результате столкновения пострадали водитель Lada Priora и три пассажира Audi.