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Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове

Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января в 09.55 у дома №12.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Мужчина 1988 года рождения на автомашине Chevrolet Klan проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора при выключенной допсекции светофора в ее направлении. Произошло столкновение со Skoda Octavia под управлением мужчины 1957 года рождения.

Пострадал водитель Skoda. По предварительной информации, выявлен перелом ребра. Осмотрен и отпущен. В Chevrolet пассажира 1989 года рождения, предварительно, получил ушиб ребра.

Оба водителя трезвые.

Chevrolet двигался со стороны моста Александра Невского, поворачивал налево на улицу Ижорского Батальона, водитель Skoda ехал по Чудской в прямом направлении со стороны улицы Леона Поземского.