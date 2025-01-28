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Виновник ДТП в Псковском районе выплатит 1,6 млн рублей детям погибшей пассажирки

55-летнего жителя Псковского района осудили на 7,5 лет колонии общего режима за причинение смерти пассажирке в результате дорожно-транспортного происшествия (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый зимой 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжая по 3 километру автодороги Псков - Большая Дуга - Строп в направлении деревни Большая Дуга Псковского района, потерял контроль над автомобилем, в результате чего съехал на левую обочину и в кювет, где столкнулся с деревом.

В автомобиле находилась пассажирка, которая в результате ДТП получила многочисленные тяжелые травмы. В дальнейшем она скончалась.

В судебном заседании подсудимый не признал вину.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, наличием ряда смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних детей погибшей в сумме 1 600 000 рублей.