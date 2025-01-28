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Устроивший ДТП в Палкинском районе водитель Opel был без прав

Водитель, устроивший дорожно-транспортное происшествие в Палкинском районе 7 февраля, управлял автомобилем без водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сегодня в 12:20 на 316-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель Палкинского района водитель автомобиля Opel Astra, мужчина 1993 года рождения, не имея водительского удостоверения, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель, от госпитализации отказался.