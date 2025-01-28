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Столкновение на круговом перекрестке Инженерной в Пскове попало на видео

Столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия 10 февраля в 10.02.

Водитель Lexus ES 350 двигался по круговому перекрестку, съезжал на улицу Инженерную сторону улицы Алтаева. Водитель Volkswagen Passat выезжал с второстепенной дороги – от поликлиники. Судя по видео, он начал движению слишком рано.

По состоянию на 11.00 участники ДТП ожидают сотрудников полиции.