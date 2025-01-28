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Девушка госпитализирована в результате ДТП на улице Леона Поземского в Пскове

Девушка 2002 года рождения пострадала в результате дорожно-транспортного на улице Леона Поземского в Пскове 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, у дома №108 по улице Леона Поземского водитель Lada Granta, девушка 2002 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие.

В результате ДТП пострадала сама водитель, она была доставлена в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.