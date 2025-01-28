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ДТП почти на час парализовало движение на перекрестке Труда и Поземского в Пскове. ВИДЕО

Из-за столкновения двух автомашин в Пскове в воскресенье, 16 февраля на перекрестке с улиц Поземского и Труда с круговым движением почти час было сильно затруднено движение. Момент дорожного-транспортного происшествия зафиксировала видеокамера Pskovline в 15.54.

Один автомобиль при движении со стороны площади Ленина не уступил дорогу второму. Произошло столкновение. Движение оказалось затруднено.

Автобусам и грузовикам пришлось ехать в объезд по встречной полосе. После съезд на кольцо оказался блокирован маршрутным автобусом. В результате все движение со стороны площади Ленина сместилось на встречную полосу.

В 16.47 движение было разблокировано.