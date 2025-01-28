Погибший на улице Генерала Маргелова в Пскове в момент ДТП лежал на проезжей части

Мужчина, погибший 16 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Генерала Маргелова в Пскове, в момент наезда лежал на проезжей части дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Как сообщили в УМВД, трезвый водитель автомобиля «Audi A5», мужчина 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода 1986 года рождения, который лежал на проезжей части дороги, затем водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но скончался от множественных травм.
Водитель установлен сотрудниками Госавтоинспекции по горячим следам.
Материалы по данному происшествию переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.