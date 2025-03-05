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В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку

В Пскове водитель «Фольксвагена» сбил опору освещения рядом с автобусной остановкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 4 марта в 05.45 на улице Индустриальная, 4.

Водитель Volkswagen Golf совершил наезд на световую опору. С места ДТП скрылся. Позже его личность была установлена – это мужчина 1976 года рождения.

Мужчина будет привлекаться к административной ответственности за оставление места ДТП. Материал будет направлен в суд.