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Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе

Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта около 12.00 на 3-м километре автодороги Дно - Смолино.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.