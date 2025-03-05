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В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу

В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд на пешехода произошел 9 марта в 20.25 на улице Юбилейной у дома 38.

Женщина 1981 года рождения на автомашине Volkswagen Passat совершила наезд на пешехода 2007 года рождения. 17-летняя девушка переходила дорогу по линии тротуара слева направо.

Пострадала пешеход, госпитализирована в хирургическое отделение детской областной больницы. Выявлены ушиб кисти и левой трети бедра.

Водитель трезвая. В объяснении сообщила, что выезжала с придомовой территории, не заметила пешехода.