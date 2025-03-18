Светофор, опора освещения, растяжка со знаками и два автомобиля повреждены в ДТП в Пскове

Светофор, опора освещения, растяжка со знаками и два автомобиля повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 19 марта в 21.00 на Крестовском шоссе у дома 41.
На регулируемом перекрестке столкнулись Toyota Camry под управлением мужчины 1975 года рождения и Skoda Octavia, за рулем которой находился молодой человек 2007 года рождения.
В результате столкновения Skoda наехала на опору освещения. Пострадавших нет.
Проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Госавтоинспекции уточнили, что водителю Skoda исполнилось 18 полных лет, у него есть водительское удостоверение.