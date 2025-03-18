АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жителя соседнего с Псковом региона будут судить за ДТП на Рижском проспекте

Жителя соседнего с Псковом региона будут судить за наезд на пешехода на Рижском проспекте (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что мужчина двигался на автомобиле по Рижскому проспекту в ночное время в направлении пересечения с улицей Максима Горького и нарушил правила дорожного движения, не предпринял мер к снижению скорости на нерегулируемом пешеходном переходе, в связи с чем совершил наезд на пешехода, в результате чего потерпевшему был причинен тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.