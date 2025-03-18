Водитель Lada Vesta госпитализирован в результате съезда в кювет в Великолукском районе

Водитель Lada Vesta пострадал в результате съезда в кювет на 14-м км автодороги Мартьяново - Поречье - Урицкое в Великолукском районе 22 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».
Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 23.30. Водитель выбрал небезопасный режим скорости, не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в больницу.