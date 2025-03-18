АвтоМир / Происшествия / ДТП

Почти 60 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности произошло в Пскове за год

58 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, зарегистрировали в Пскове в 2024 году, сообщил в своём докладе по итогам года начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из них 14 участников ДТП на СИМ получили травмы.

«Погибших, к счастью, не было», — подчеркнул Сергей Сурин.

На территории Пскова в 2024 году было проведено девять целенаправленных рейдов по выявлению нарушений передвижения на средствах индивидуальной мобильности.