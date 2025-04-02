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Fiat оказался на зеленой зоне в Пскове после того, как водитель не справился с управлением

Fiat оказался на зеленой зоне в Пскове после того, как водитель не справился с управлением. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля в 13.55 напротив дома №51 по улице Юбилейной.

Мужчина 1955 года рождения за рулем Fiat не справился с управлением и совершил наезд на Haval, которым управляла женщина 1975 года рождения. Она пропускала встречный транспорт на улице Юбилейной, ожидая возможности повернуть налево на улицу Красноармейскую.

Пострадавших нет. В отношении водителя Fiat вынесен отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.