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Четыре человека пострадали в массовом ДТП возле псковской деревни Уграда

Три автомобиля столкнулись на 7-м километре автодороги Псков - Изборск 11 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:50. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, мужчина 1970 года рождения, двигаясь на летних шинах, не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим автомобилем Skoda под управлением женщины 1997 года рождения. В результате столкновения BMW выбросило на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автомобилем Kia под управлением мужчины 1990 года рождения.

В результате ДТП водители BMW, Skoda и Kia, а также пассажир Kia пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.