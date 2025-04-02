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В Пскове на улице Коммунальной доставщик на велосипеде врезался в автомобиль. ВИДЕО

В Пскове на улице Коммунальной доставщик на велосипеде врезался в автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие на пересечении с улицей Рокоссовского зафиксировала видеокамера Pskovline 12 апреля в 21.41.

Легковой автомобиль двигался по улице Рокоссовского и выполнял левый поворот на улицу Коммунальную в сторону улицы Печорской. При пересечении регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора в него врезался велосипедист. Тот двигался по улице Коммунальной со стороны пожарной части и в нарушение требований правил дорожного движения не слез с велосипеда при движении по «зебре».

Судя по видео, велосипедист не получил серьезных травм. Через несколько минут на место происшествия подъехал экипаж ДПС, а уже в 22.00 дорогу освободили.