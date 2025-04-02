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Три автомашины повреждены в ДТП на площади Ленина в Пскове

Три автомашины повреждены в Пскове в результате столкновения на площади Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля в 16.55 напротив дома Кремль, №6.

Водитель Ford, мужчина 1989 года рождения совершил столкновение с KIA под управлением водителя 1963 года рождения, который в результате по инерции наехал на стоящий автомобиль Renault, за рулем которого был мужчина 1991 года рождения.

«Форд» выполнял разворот вне перекрестка и не уступил дорогу встречной автомашине KIA, которая двигалась со стороны улицы Поземского. Водитель Renault стоял на участке для выполнения разворота.

Пострадавших нет. Водитель Ford привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Оштрафован на 500 рублей.