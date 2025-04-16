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Водитель Lada Kalina лишил крышки капота Audi на улице Народной в Пскове. ФОТО

В Пскове автомобиль Audi лишился крышки капота после столкновения с Lada. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 16 апреля в 14.30 на улице Народной у дома №57.

Водитель Lada Kalina, мужчина 1977 года рождения, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Audi A 2 под управлением женщины 1992 года рождения. Пострадавших нет.

Мужчина из Lada оштрафован на 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом).