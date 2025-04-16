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Подростка сбили на перекресте улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове

Юношу 2011 года рождения сбили на перекресте улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 20 апреля около 11:39 водитель автомобиля Datsun, мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на пешехода, юношу 2011 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.