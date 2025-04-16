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Внедорожник несколько раз перевернулся в Пскове, пострадали два человека

Стали известны подробности дорожного происшествия, которое произошло в Пскове на проспекте Энтузиастов 24 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, пикап в результате столкновения с седаном несколько раз перевернулся на проезжей части. Пострадали водитель и пожилая женщина.

Столкновение двух автомашин произошло в 13.24 напротив дома №25 по улице Гдовской, на пересечении проспекта Энтузиастов с улицей Белинского.

Водитель Kia Rio, мужчина 1989 года рождения, при проезде перекрестка со стороны улицы Белинского не предоставил преимущество Mitsubishi L200 под управлением мужчины 1969 года рождения. Тот двигался в прямом направлении по главной дороге со стороны улицы Труда.

В результате столкновения водитель Mitsubishi получил телесные повреждения - ушибы мягких тканей головы. Аналогичные травмы у пассажирки с переднего сидения - женщины 1944 года рождения.

Сообщается, что водитель Kia Rio выехал наперерез движению пикапа. Удар пришелся на заднее правое крыло и колесо. Mitsubishi L200 ударился о бордюр слева, после двухтонный внедорожник несколько раз перевернулся и встал на колеса.

Водитель Kia Rio в объяснении сообщил, что не заметил внедорожник.

По факту происшествия проводится проверка.