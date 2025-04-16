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Водитель скатившего в Финский парк в Пскове автомобиля оказался трезвым

Водитель скатившего в Финский парк в Пскове автомобиля оказался трезвым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, у водителя 1968 года рождения и у пассажирки 1971 года рождения выявлены ушибы грудной клетки. Оба не госпитализированы, из медицинского учреждения отпущены. Других пострадавших в результате происшествия нет.

Состояние опьянения в ходе проверки в медучреждении не установлено.

ДТП произошло 28 апреля в 13.10. Chevrolet Cruze двигался по улице Воровского со стороны улицы Некрасова. По предварительной информации, водитель во время движения потерял сознание, напротив дома №12 по Воровского автомобиль съехал с дороги вниз в парк.

В парке повреждены малые архитектурные формы.