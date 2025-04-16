Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 3 мая в 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту.
Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения.
В «Рено» пострадала пассажирка 1997 года рождения. Информация о травмах и состоянии уточняется.
Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Частью первой данной статьи предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.
По факту происшествия ведется проверка.
Фото: камера видеонаблюдения Pskovline