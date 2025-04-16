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Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь

Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 3 мая в 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту.

Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения.

В «Рено» пострадала пассажирка 1997 года рождения. Информация о травмах и состоянии уточняется.

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Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Частью первой данной статьи предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

По факту происшествия ведется проверка.

Фото: камера видеонаблюдения Pskovline