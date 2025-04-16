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Два человека пострадали в результате съезда Volkswagen в кювет в Великолукском районе

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 мая в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, съезд автомобиля в кювет произошел около 21:03 на 6-м км автодороги Великие Луки - Усвяты у садоводческого некоммерческого товарищества «Луковец».

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет. В результате ДТП водитель пострадал, но от госпитализации отказался, пассажир, мужчина 1981 года рождения, пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.