АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей без страховок в Пскове

Ford врезался в Toyota на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 4 мая около 00.50 у дома №90-б по улице Инженерной.

Водитель Ford Focus, мужчина 1983 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с Toyota Avensis под управлением женщины 1997 года рождения.

Водитель Toyota пострадала, не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, оба водителя не имели полисов ОСАГО, привлечены к административной ответственности.

У водителя Toyota выявлены ушибы.

Также сообщается, что в результате ДТП повреждена стойка дорожного знака.