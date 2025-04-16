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Лишенный прав мотоциклист погиб при наезде на дерево в Бежаницком районе

Водитель мотоцикла «Урал» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Бежаницком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 мая в 23.00 на 3-м км автодороги Кудеверь - Баслаки. На месте работали работали сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель 1989 года рождения, ранее лишенный водительского удостоверения, управляя мотоциклом «Урал» с подложными государственными номерами, не справился с управлением на повороте, съехал в левый кювет и влетел в дерево.

Водитель погиб на месте происшествия.